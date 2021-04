O que é que podemos aprender com as formigas durante a pandemia?

As formigas trazem-nos muitos dissabores quando entram nas nossas habitações. São das pragas urbanas mais invasivas e mais difíceis de controlar, mas estes insetos rastejantes têm algo a ensinar-nos em época de COVID-19, que até agora não sabíamos!

Apesar dos seus muitos contras, é inegável que as formigas são animais fascinantes. Estão categorizadas em mais de 13.500 espécies, distribuídas por 334 géneros e em cerca de 17 subfamílias. Podem carregar 50 vezes o equivalente ao seu peso corporal e as suas rainhas podem pôr milhões de ovos durante a sua vida.

Além disto, as formigas estão no top dos animais mais higiénicos do Planeta! Esta informação provém de um novo estudo efetuado por duas equipas científicas, lideradas pela Universidade de Bayreuth e pela Universidade Martin-Luther em Halle-Wittenberg.

Durante muito tempo, pensámos que o ácido fórmico, o qual podemos encontrar na natureza em animais e plantas, era utilizado pelas formigas como uma arma química em questões de autodefesa. Este ácido é usado pelas formigas nas suas picadas, ou encontrado, por exemplo, em plantas como as urtigas.

O novo estudo feito pelas Universidades acima mencionadas, deduziu que as formigas usam este ácido para a sua higiene externa, mas também o usam como desinfetante para proteger a sua colónia das infestações de fungos! Mais interessante que isto, descobriram que as formigas também utilizam este ácido na sua higiene diária!

Sabemos que o ácido fórmico é expelido por uma glândula detida pelas formigas e que estas esfregam as patas nas costas após comerem ou beberem água. Os cientistas conduziram então uma experiência que consistia em alimentar as formigas com nutrientes ricos com bactérias causadoras de doenças, constatando-se que as formigas que usaram o ácido fórmico sobreviveram às bactérias.

Devido a esta experiência, observou-se igualmente que apenas algumas bactérias sobreviviam no trato digestivo das formigas após este procedimento, sendo que a realização final é que o ácido elimina as bactérias absorvidas pelas formigas, quando estas ingerem comida e água, funcionando como um filtro. Esta desinfeção interna afeta positivamente o formigueiro, uma vez que as formigas passam a comida umas para as outras pela boca, passando também o ácido. O alimento é desinfetado, as bactérias mortas. Assim, todo o formigueiro está protegido!

Surpreendentemente, estamos mais perto das formigas do que imaginamos. Da mesma maneira que a formiga utiliza o ácido fórmico para se proteger, também nós usamos o ácido presente no nosso estômago para fazer um trabalho semelhante, controlando deste modo as bactérias e fungos.

Contudo, temos maneiras diferentes das formigas para nos protegermos relativamente a vírus.

Com a propagação da pandemia em pleno século XXI, fomos obrigados a mudar os nossos hábitos, não só de higiene, mas também sociais. Apesar da vacinação massiva estar mais perto que nunca e ficarmos mais protegidos, não é uma garantia para o mundo que antigamente conhecíamos. Teremos que manter determinados hábitos, para nossa segurança e daqueles que nos são próximos.

Saber o que desinfetar e limpar passou a ser uma exigência nos dias que correm, algo que não fazíamos corretamente antes da pandemia. Para saber mais sobre o que devemos ou não desinfetar, confira este ARTIGO sobre desinfeção justificada.

Passámos a ser mais exigentes com o nosso espaço social e respetivo distanciamento, com os nossos direitos como pessoas e clientes, mas também com a exigência da nossa segurança!

As práticas induzidas no decorrer do ano 2020 mudarão o mundo e terão um impacto significativo na nossa maneira de ver e abordar determinadas situações do nosso quotidiano.

