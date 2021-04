Manifestação sobre a Cultura esta quarta-feira na Madeira

Hoje, os profissionais do trabalho da cultura (actores, bailarinos, músicos, plásticos, cenógrafos, etc), juntam-se para uma pequena manifestação a ter lugar no Funchal.

Esta manifestação terá início pelas 08h30 com término às 17 horas junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, órgão governamental máximo do Arquipélago ,uma vigília, como velório pela morte dos profissionais da Cultura, do Espetáculo e dos Artistas numa ação simbólica, acompanhando o protesto a nível nacional pelo movimento "Vigília Cultura e Artes".