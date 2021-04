Brigadas de Protecção do Ambiente registaram no último triénio 6.789 denúncias

As Brigadas de Proteção do Ambiente, uma estrutura de policiamento ambiental da PSP, recebeu nos últimos três anos 6.789 denúncias sobre situações de maus-tratos ou abandono de animais e abandono de desperdícios de construção civil.

Em comunicado para assinalar o 15.º aniversário da formalização da estrutura de policiamento ambiental, por intermédio das Brigadas de Proteção do Ambiente (BRIPA's), a PSP adianta que em 2018 foram registadas 2.149 denúncias, em 2019 recebidas 2.278 e no ano passado 2.362.

As Brigadas registaram também no último triénio 265 crimes e 120 detenções por infrações ambientais, a maioria por posse de espécies protegidas, maioritariamente fauna (sendo mais comuns aves canoras de pequeno porte e de rapina, símios e répteis).

No último triénio, foram realizadas na área do ambiente 5.256 operações/fiscalizações de âmbito geral (exceto incêndios), 3.496 averiguações de denúncias, 3.202 ações de sensibilização geral, 11.947 ações de fiscalização de incêndios e 624 outras operações com entidades ambientais.

Foram também registadas no último triénio 1.914 infrações contraordenacionais devido a resíduos, 316 respeitantes a espécies protegidas, 19 a emissões poluentes e 782 a prevenção de incêndios.

"Quotidianamente, a atividade da PSP no âmbito do ambiente é mais visível na área dos animais de companhia, nomeadamente no que concerne às condições da sua comercialização, cuidados e cumprimento das obrigações legais por parte dos respetivos proprietários (nomeadamente vacinação, registo e instalação de chip)", é referido na nota.

No último triénio a BRIPA's fiscalizou a posse de 23.297 animais, tendo sido detetados 11.994 ilícitos neste contexto.

Na nota, a PSP lembra a mais recente operação nacional na área do ambiente, que decorreu na quinta-feira, "Dia do Planeta Terra", na qual as Brigadas de Proteção Ambiental desenvolveram 89 ações de finalização, executadas por 130 Polícias.

Foram detetados 74 ilícitos ambientais de cariz contraordenacional e dois crimes, por posse de espécies animais protegidas, sendo apreendidas cinco aves.

As BRIPA's contam com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente, Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Direção Geral de Alimentação e Veterinária e Comissões de Coordenação De Desenvolvimento Regional.