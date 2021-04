CDU denuncia o "aumento as desigualdades sociais e territoriais" no Funchal

"Na sequência do processo de construção do 'Manifesto Autárquico' para o Concelho do Funchal, a CDU tem desenvolvido um alargado processo de auscultação às populações acerca daquelas que deverão ser as prioridades a destacar para que exista um justo e sustentável desenvolvimento local e regional", nota o PCP-Madeira, que prepara assim a Coligação Democrática Unitária, juntamente com o PEV.

Nesse sentido, "dando seguimento à metodologia participativa, através do contacto direto com as populações de vários sítios do Concelho do Funchal, a deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, destacou como fundamental o “trabalho que tem sido desenvolvido no terreno pelos eleitos da CDU, ouvindo e valorizando quem vive nestas localidades mais afastadas dos grandes centros de decisão e onde o desenvolvimento tarda em chegar".

Sendo esta uma "marca distintiva do trabalho da CDU e reconhecido pelas populações contactadas durante o dia de hoje", salienta, "é esta proximidade na auscultação e valorização da opinião de quem vive nestas Zonas Altas e Super Altas do Funchal, tantas vezes esquecidas pelos decisores políticos", assegura. "Dar voz ao povo, dando voz aos que tantas vezes não se sentem ouvidos, é um objectivo que tem vindo a ser alcançado a cada jornada de contacto”.

Garante também que "nas localidades onde são experimentadas as consequências das profundas desigualdades sociais e territoriais que marcam a cidade, temos assumido com as populações compromissos concretos para a definição das linhas de ação capazes de garantir a tão desejada e profunda viragem no sentido do progresso e da justiça social".

Na nota da iniciativa, referem que "nas várias acções de contacto desenvolvidas pela CDU está sempre presente a reivindicação por mais e melhores condições de vida de milhares de pessoas esquecidas nas periferias e ultraperiferias da cidade". Herlanda Amado, destacou alguns dos problemas que foram referidos pelas pessoas, tendo algumas das reivindicações mais de 20 anos.

“Independentemente das localidades contactadas, muitos problemas são semelhantes entre si, pelos condicionalismos impostos a quem vive nas ultraperiferias no centro urbano. Para quem vive no Caminho do Miranda, Caminho do Jamboto, Vereda da Freirinha ou Ribeiro Lavadouro, os problemas de relacionados com falta de acessos ou acessos deficitários, falta de saneamento básico, falta de transportes públicos ajustados às necessidades de quem vive nestas zonas altas, são apenas alguns dos problemas identificados. As reivindicações são muito concretas e algumas com mais de 20 anos, apesar das promessas partilhadas por PSD e PS, como o alargamento do Caminho do Jamboto, que tem vindo a ser prometido pelos vários executivos da Câmara Municipal do Funchal, ainda alargamento da Vereda do Laranjal”, aponta

Na conclusão destas declarações a deputada municipal, Herlanda Amado, não deixou de criticar a postura daqueles que continuamente mentem às populações com objectivos eleitorais, diz que “quem se aproveita das legitimas aspirações das populações na expectativa de ver os seus problemas resolvidos e garantidas as melhorias das suas condições, apenas com o objetivo de cativar e manter o voto, é de repudiar. O papel dos eleitos é representar as populações que os elegem, garantindo que as suas legitimas e justas reivindicações são concretizadas, e muitas das reivindicações ouvidas durante o dia de hoje, se ainda não avançaram é da exclusiva responsabilidade da maioria do PS que suporta este executivo camarário, mas também da oposição fraca que integra a vereação da Autarquia. A CDU e os seus eleitos, continuarão a debater-se pelos direitos das populações, ouvindo as suas reivindicações e apresentando propostas nos órgãos próprios para onde fomos legitimamente eleitos, até que problemas como estes sejam resolvidos”, conclui.