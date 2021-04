70% dos europeus vacinados até ao Verão

Em resposta à eurodeputada Sara Cerdas, a Comissária Europeia com a pasta da Saúde, Stella Kyriakides, confirmou que o objectivo de vacinar 70% da população da União Europeia até ao Verão ainda se mantém, apesar dos atrasos que ocorreram com as vacinas no primeiro trimestre deste ano.

Sara Cerdas apontou o facto de “em quatro meses" a União Europeia ter vacinado 22% da população, "mas apenas 8% têm ambas as inoculações necessárias”. A deputada eleita pelo círculo do PS-Madeira questionou o que está a ser feito para atingir a meta de vacinar 70% da população até ao Verão.

A Comissária acredita ser “viável”, uma vez que, contrariamente ao primeiro trimestre, onde se verificaram “grandes desafios”, a administração de vacinas está a acelerar neste segundo trimestre e já se vislumbram grandes progressos com a garantia de elevadas quantidades de vacinas a serem entregues.

Sara Cerdas questionou ainda Stella Kyriakides sobre “as suas principais preocupações ao levantar as patentes de vacinas Covid-19 já aprovadas”, interpelando se “não deveríamos recorrer a todos os recursos disponíveis para garantir que temos vacinas suficientes para a União Europeia e o mundo, sendo esta a única ferramenta eficaz, segura e aprovada de que dispomos até ao momento para enfrentar a pandemia”. Sara Cerdas questionou ainda o processo de certificação de laboratórios de países terceiros, no sentido de aumentar a capacidade de produção de vacinas.

Ainda durante a tarde, no âmbito da Comissão de Saúde Pública, Segurança Alimentar e Ambiente do Parlamento Europeu, os eurodeputados participaram numa audição à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o pacote da União Europeia da Saúde e a resposta global à pandemia.

Sara Cerdas, que actualmente tem em mãos um relatório sobre as ameaças transfronteiriças graves para a saúde, apelou a um esforço conjunto, a uma aposta na melhoria da implementação do regulamento internacional da saúde e na necessidade de uma resposta global a futuras ameaças.