Nani marca de calcanhar primeiro golo do Orlando City na MLS

Um golo de calcanhar do internacional português Nani valeu na sexta-feira ao Orlando City um empate a um golo no reduto do Sporting Kansas City, em encontro da Liga norte-americana de futebol (MLS).

A formação da casa adiantou-se aos 43 minutos, por intermédio de Gianluca Busio, mas, aos 78, a classe do jogador luso, de 34 anos, valeu a igualdade ao conjunto de Orlando, que se tinha estreado na prova com um 0-0 na receção ao Atlanta United.

A formação do Orlando City segue, provisoriamente, no terceiro lugar da Conferência Este, com dois pontos, em dois jogos.