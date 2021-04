Sporting regressa às vitórias em Faro com golo 17 de Pedro Gonçalves

O líder invicto Sporting regressou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, depois de dois empates consecutivos, ao vencer o Farense por 1-0, em Faro, em encontro da 27.ª jornada da prova.

Um golo de Pedro Gonçalves, o 17.º na prova, aos 35 minutos, valeu o triunfo aos 'leões', que passaram a contar provisoriamente mais nove pontos do que o campeão FC Porto, segundo, e 12 face ao Benfica, terceiro.

Por seu lado, o Farense sofreu o quinto desaire nas últimas seis jornadas, e manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, com 22 pontos, apenas mais um do que Nacional, anfitrião dos 'dragões' no domingo.