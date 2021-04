Madeira vai receber 45 mil doses da vacina da Pfizer em Maio

A Madeira vai receber 45 mil doses da vacina da Pfizer de prevenção de infecções pela covid-19. A revelação foi feita por Miguel Albuquerque, durante uma visita às obras de restaura dos tectos da Sé do Funchal.

Na ocasião, o presidente do Governo Regional reafirmou que o alívio das medidas de combate à Covid-19, em vigor na Região, serão aliviadas a partir de segunda-feira se a avaliação, a realizar no fim-de-semana, em parceria com as autoridades de saúde, for favorável.

Para que assim seja, o número de novos casos diários tem de ser baixo e o total de casos activos também deve encolher. O executivo regional pretende evitar uma marcha-atrás nas medidas, à semelhança do que aconteceu nos Açores.

A ideia é acompanhar e aproveitar a retoma do turismo, a nível europeu, o que será inviabilizado se for necessário voltar a apertar as medidas.

Entre o alívio a adoptar, além do que já foi tornado público, como o recolher obrigatório passar para as 23 horas e a abertura de restaurantes, o Governo vai permitir mais assistência em eventos culturais e/ou desportivos. Ainda não está definido se será através de um número ou percentagem da capacidade dos recintos.

Sobre as obras visitadas, Miguel Albuquerque lembrou tratar-se de uma empreitada de quase 1,2 milhões de euros.

Já foi recuperado o tecto da nave Norte, está em fase de finalização a recuperação do tecto da nave Sul e já foi iniciada na nave central.

O bispo do Funchal, que acompanhou a visita, sobre a necessidade de apoios públicos para as obras, lembrou que o património da Sé ou o de santa clara, outro monumento em obras, são património dos madeirenses.