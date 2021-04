Há 60 anos era dado um novo passo para construção do aeroporto da Madeira

A 19 de Abril de 1961 o DIÁRIO dava conta de que tinha sido dado, no dia anterior, mais um passo determinante para a construção de um aeroporto na Madeira.

Foi precisamente há 60 anos que foram abertas as propostas para adjudicação da empreitada do então designado "aeródromo de Santa Catarina", notícia que mereceu grande destaque na capa do DIÁRIO desse dia.

O Aeroporto da Madeira viria a ser inaugurado a 7 de julho de 1964, com uma pista de 1.600 metros de extensão, embora a primeira aterragem de um avião na ilha da Madeira tenha ocorrido alguns anos antes, em 1957, numa pista experimental em Santa Catarina.

É certo que a pista e a gare viriam a sofrer várias alterações até ganharem a configuração que hoje conhecemos, mas não há dúvidas de que a construção desta infra-estrutura veio abrir novas portas da Madeira para o Mundo.

A edição do DIÁRIO de 19 de Abril daquele ano não se limitava a esta notícia. A situação em Cuba ou em Angola não foi ignorada.

Na América Latina, a luta contra o governo de Fidel Castro ganhava novo impulso, apesar dos bombardeamentos de que estavam a ser alvo, por meio de aviões de fabrico russo.

Em África, os conflitos ideológicos e políticos subiam de tom. A guerra dos Ultramar estava em curso e os líderes políticos faziam questão de legitimar a acção dos portugueses. Foi o caso de Ramada Curto, que aos microfones da Emissora Nacional, se pronunciava desta forma: