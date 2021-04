Um concurso especial para acesso ao ensino

As licenciaturas em Artes Visuais; Biologia; Direção e Gestão Hoteleira; Educação Física e Desporto; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Computadores; Engenharia Eletrónica e Telecomunicações; Engenharia Informática e Psicologia da Universidade da Madeira (UMa) vão disponibilizar vagas no concurso especial para detentores de dupla certificação do ensino secundário.

Esta é mais uma possibilidade de acesso ao ensino superior para quem completou o ensino secundário pelos cursos profissionais ou pelos cursos artísticos especializados e pretende prosseguir estudos em cursos afins à sua área de formação.

O interessado, que até ao final do ano letivo 2020/2021 possua a dupla certificação de ensino secundário por um curso profissional ou por um curso artístico especializado, pode apresentar até 3 candidaturas a licenciaturas da UMa ou das instituições que conjuntamente com a UMa integram a “Rede Sul e Ilhas”, de áreas afins à sua formação, devendo para tal realizar previamente, uma prova de avaliação de conhecimentos e competências, na qual terá de se inscrever.

A prova realizar-se-á no dia 12 de julho, tem uma duração de duas horas e é constituída por duas partes: Língua e Cultura Portuguesas, para todos os candidatos, e uma parte Específica em função do curso de dupla certificação/curso profissional ou curso artístico especializado concluído e do curso de licenciatura a que se pretendem candidatar.

O período para inscrição na prova decorrerá entre 31 de maio e 23 de junho, através do endereço https://candidaturas.uma.pt. O aluno deverá anexar cópia do cartão de cidadão e certificado de habilitações referente ao curso de dupla certificação de nível secundário ou documento comprovativo de que se encontra a frequentar o último ano do respetivo curso.

Posteriormente, com a aprovação na prova, o aluno precisa apresentar candidatura no site da Direção Geral do Ensino Superior (período a divulgar).

Integram a Rede Sul e Ilhas, para além da UMa, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Portalegre, o Instituto Politécnico de Santarém, o Instituto Politécnico de Setúbal, a Universidade dos Açores, a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora.

A UMa irá divulgar orientações sobre as provas na sua página eletrónica, nas suas redes sociais e pelas Escolas da RAM.

Para esclarecimento sobre as provas e o concurso especial, a UMa vai realizar duas sessões online nos dias 27 de maio e 15 de junho, às 18h. A participação é de acesso livre mediante inscrição a partir do mês de maio na página eletrónica e nas redes sociais da UMa. Podem ser prestados esclarecimentos também no gabinete de apoio ao estudante, presencialmente, por telefone ou, preferencialmente, através da via eletrónica [email protected]