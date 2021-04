Orquestra Clássica associa-se ao Bordado e Vinho Madeira em novo ciclo de concertos em Abril

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) acaba de anunciar uma série de concertos, neste mês de Abril, que irá contemplar novos espaços, no âmbito de uma parceria com os Bordados e o Vinho Madeira, com o objectivo de promover "o que de melhor a Madeira tem".

Assim - além da Assembleia Legislativa da Madeira, o Palácio de São Lourenço ou o Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias - os seis grupos de música de câmara e orquestras de corda da OCM irão também actuar na Madeira Wine Company, na Avenida Arriaga, e na Fábrica Bordal, na Rua Fernão Ornelas, no Funchal.

São cerca de trinta compositores que poderá ouvir em alguns dos espaços que habitualmente nos encontra (...) mas também poderá ser surpreendido ao nos ouvir entre as históricas garrafas de vinho madeira e as majestosas pipas da Madeira Wine Company, ou entre os delicados e inspirados pontos de bordado madeira da Fábrica Bordal na Rua Fernão Ornelas

Consulte aqui a agenda dos concertos da OCM em Abril:

Dia 13 (Terça-feira) - 11h00 - Madeira Wine Company

Música de Câmara

Quinteto de Sopros Solistas OCM

Bach, Ibert, Hallam

Flauta: Ana Rita Oliveira

Oboé: Daniel E. Cuchí

Clarinete: Francisco Loreto

Fagote: Tatiana Martins

Trompa: Peter Vig

Dia 15 (Quinta-feira) - 11h00 - Madeira Wine Company

Música de Câmara

Quinteto de Sopros Atlântida

Mozart, Grieg, Ravel, Hallam

Flauta: Pedro Camacho

Oboé: Louise Whipham

Clarinete: José Barros

Fagote: Manuel Balbino

Trompa: Rúben Silva



Dia 24 (Sábado) - 15h00 - Assembleia Legislativa da Madeira

Orquestra de Cordas

Madeira Camerata

Pachelbel, Bach, Corelli, Vivaldi, Haendel

Dia 27 (Terça-feira) - 11h00 - Palácio de São Lourenço

Música de Câmara

Quinteto de Metais MadBrass5

Ewald, Rooble, Dukas, Kemen, Joplin

Trompete: Mário Pinto, Rui Vidal

Trompa: Peter Vig -Trompa

Trombone: Luís Rodrigues

Tuba: Fabien Filipe

Dia 29 (Quinta-feira) - 11h00 - Palácio de São Lourenço

Orquestra de Cordas

Ensemble XXI

Mozart, Bartók, Joplin