O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) deu início a uma nova formação na área dos embutidos em madeira, a arte de elaborar peças de artesanato com diferentes espécies de madeira, com diversas tonalidades e cores, muitas vezes também conjugada com metais e outros elementos.

A acção, que é dirigida por Maria da Luz Ornelas, técnica superior do IVBAM, terá a duração de, aproximadamente, três semanas e decorre na Oficina de Artesanato, tendo por objectivo proporcionar a iniciação dos formandos na arte dos embutidos em madeira.

Ao longo desta acção, os formandos receberão os conhecimentos e a experiência de Maria da Luz Ornelas, profissional que conta já com largos anos a trabalhar no domínio da arte dos embutidos em madeira.

Desta forma, o IVBAM procura também garantir a renovação do tecido de executantes das artes e ofícios tradicionais respeitando, contudo, os princípios de que os módulos têm de contar com o número de formandos adequado ao cumprimento do conforto, segurança e distanciamento que o enquadramento vivido assim exige.

Esta é uma formação cofinanciada, em 85%, por fundos comunitários e está inserida num conjunto de acções promovidas através do projecto Interreg MAC 'Capacitar pela Inovação, Craft & Art'.