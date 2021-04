Cinco números que marcam esta terça-feira

8.000

A Câmara Municipal do Funchal adquiriu mais de 8 mil plantas para embelezar os jardins, floreiras, rotundas e diversas outras áreas da cidade.

12

O 40.º Festival da Canção Infantil da Madeira 2021 terá lugar este domingo, dia 11 de Abril e conta a participação de 12 canções inéditas, interpretadas por 14 crianças com idades entre os 6 e os 10 anos.

200

A Câmara Municipal da Ribeira Brava arrancou com os trabalhos de requalificação do arruamento no Sítio do Pico Ferreiro, na freguesia da Tabua, uma intervenção, orçada em cerca de 200 mil euros.

5

O município da Calheta entregou, recentemente, cinco computadores portáteis à EB1/PE do Estreito da Calheta. De referir que a Câmara Municipal da Calheta já tinha cedido 36 tablets aos estudantes do 1.º ciclo que não disponham deste tipo de meios.

4

A Força Aérea Portuguesa realizou, entre os dia 29 de Março e 4 de Abril, o transporte de quatro doentes entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira.