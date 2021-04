Foi "honra" ter estado à frente da UMa, diz José Carmo

José Carmo, Reitor da UMa, agora cessante, disse ter sido uma "honra" estar à frente daquela universidade.

Depois de agradecer publicamente a todos com quem teve a oportunidade de trabalhar durante estes dois de mandatos, deu os parabéns a José Sílvio Fernandes pela sua eleição, desejando-lhe as maiores felicidades para o seu mandato e mostrando-se disponível para apoiar no que for preciso.

"Ao Reitor eleito, o meu colega e amigo professor Sílvio Fernandes, dou os parabéns pela sua eleição e desejo-lhe as maiores felicidades para o seu mandato, na certeza de que poderá contar com o nosso apoio, meu e de toda a academia, pois todos os seus êxitos serão êxitos da nossa Universidade e, portanto, de todos nós", sublinhou na mensagem de agradecimento.

O novo Reitor da Universidade da Madeira, José Sílvio Fernandes, toma posse amanhã, pelas 16 horas, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.