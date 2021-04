'Improviso Musical Happening' no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias

No próximo dia 21 de Abril, pelas 11 horas, decorrerá, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias (Foyer), o 'Improviso Musical Happening'.

O concerto, promovido pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), será realizado por três elementos daquela orquestra. São eles: Gábor Bolba no contrabaixo, Duarte Santos e Jorge Garcia na percussão.

Com um misto de improvisação e experimentalismo, todos estes momentos musicais são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambientes rítmicos e sonoros". Norberto Gomes, director artístico

O espectáculo terá uma lotação máxima de 5 pessoas.

Os bilhetes custam 10 euros.