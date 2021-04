Escola Secundária Jaime Moniz faz parte da rede MAPeAR

A Escola Secundária Jaime Moniz é uma das 50 escolas do território nacional que, desde o dia 16 de Abril, faz parte da rede MAPeAR (Mapeamento Ambiental Colaborativo da Qualidade do Ar e Ruído), promovida pela ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Foi nesse dia que o primeiro sensor de partículas foi instalado e registado na Região Autónoma da Madeira.

Estes sensores medem, entre outros parâmetros, a concentração de partículas PM2.5 e PM10, consideradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)1 como os poluentes do ar que mais pessoas afectam no mundo, sendo um bom indicador da qualidade geral do ar.

O desafio MAPeAR foi proposto pelo Programa Eco-Escolas, integrado no projecto 'O ar que eu respiro' e tem como objectivo a promoção da literacia socioambiental, na comunidade escolar, sobre os impactos da poluição do ar nos metabolismos urbano e humano, cuja mitigação e eliminação estão directamente associados aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas '3. Saúde de qualidade' e '11. Cidades e comunidades sustentáveis'.

"A partir dos dados obtidos pela rede, esperamos contribuir para informar o público das concentrações destes poluentes e dos perigos que eles representam para a saúde. Com estas informações, será possível estimular a participação cidadã, de forma a influenciar políticas públicas locais e nacionais, no sentido de serem tomadas medidas de forma a melhorar a qualidade do ar, como o estímulo da mobilidade suave, a transição para a descarbonização e uma regulamentação mais apertada das principais fontes poluidoras na indústria, que poderão ser identificadas a partir dos dados dos nossos sensores", realça a escola.