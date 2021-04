Roteiro do Património Edificado do Caniço já está disponível em formato digital

Foi hoje apresentado, nos jardins da Quinta Splendida, o Roteiro do Património Edificado do Caniço, por ocasião das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2021.

Com textos do historiador Emanuel Gaspar, o roteiro está já disponível em formato digital na plataforma de informação turística do concelho (www.santacruz-madeira.com).

Em Maio, será também distribuído em formato físico/papel. Está traduzido em quatro idiomas (português, inglês, alemão e francês)