"Queremos ser uma ilha de oportunidades" para os jovens

A JS - estrutura de juventude do Partido Socialista (PS) - defendeu, hoje, mais políticas de juventude para o Porto Santo, no sentido de criar oportunidades para os jovens porto-santenses.

"O Porto Santo tem de se virar para os jovens e criar mais políticas de juventude que respondam às necessidades de qualificação desta camada populacional, assim como políticas de habitação e emprego, necessárias à nossa fixação e realização pessoal”, reivindicou Francisca Ribeiro, presidente da estrutura local da JS.

“Queremos ser uma ilha de oportunidades e não uma ilha que perde oportunidades”, reforçou a jovem socialista, criticando o caminho que os governantes regionais continuam a seguir.

“Tivemos um passado marcado por investimentos em infra-estruturas que trouxeram um desenvolvimento aparente, mas pagamos caro esse despesismo. Agora, com o regresso dos que nunca partiram do poder político, a receita é a mesma: apostar nas mesmas infra-estruturas que não trouxeram o retorno desejado e que deixaram abandonadas por anos".

Considera, por isso, que "não se pode esperar que o resultado seja diferente, se continuarmos a seguir o mesmo rumo” e imputa responsabilidades ao PSD pelas oportunidades de desenvolvimento perdidas.

Francisca Ribeiro pede que o Porto Santo não continue a ser visto como "mais um concelho" e, sim, como "uma ilha, com dupla ou tripla insularidade, mais isolada, que enfrenta desafios próprios, e que precisa de ter uma resposta própria para as suas necessidades”.

A jovem socialista sublinha ainda o papel da Educação, como factor prioritário para o desenvolvimento da ilha.

"Uma educação gratuita para todos os jovens do Porto Santo e a fixação de um polo da Universidade da Madeira na ilha são exemplos do que deve ser a aposta do Governo Regional e da Câmara Municipal", disse.