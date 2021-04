Navio-escola em campanha ambiental faz escala amanhã no Porto Santo

O navio-escola 'Kraken' ruma, amanhã (dia 16 de Abril), ao Porto Santo, onde irá realizar actividades de sensibilização ambiental com associações e escolas locais e em coordenação com a Direcção Regional da Juventude.

A embarcação encontra-se na ilha da Madeira, desde 21 de Março, numa missão de sustentabilidade.

Agenciado nos portos do Arquipélago da Madeira pela Transinsular Madeira, o veleiro de 2 mastros, com 42 metros de comprimento, pertence à Organização Não Governamental ‘Wings of the Ocean’ e tem como objectivo promover a recolha de lixo na linha da costa através de uma equipa de cerca de 30 voluntários que procuram, em simultâneo, estabelecer parcerias com estruturas e organizações locais que permitam a valorização do plástico recolhido.

“A sustentabilidade ambiental tem sido uma área de foco no Grupo ETE e, nesse sentido, consideramos natural esta ligação a uma iniciativa que tem como premissa inicial a sensibilização para as melhores práticas na proteção dos oceanos. A experiência e know-how acumulado ao longo dos 85 anos, permite-nos oferecer um serviço de qualidade e ser uma escolha de confiança também nas operações de agenciamento na Região Autónoma da Madeira”, afirma Cátia Esteves, directora-geral da Transinsular Madeira.

A Transinsular Madeira, empresa do Grupo ETE, foi o agente de navegação nomeado para execução dos trâmites de desembaraço necessários para garantir uma escala eficiente e em segurança, do emblemático navio escola e de toda a sua tripulação nas ilhas da Madeira e Porto Santo.

O 'Kraken' estará no Porto Santo até ao dia 22 de Abril, altura em que voltará a rumar à ilha da Madeira para mais duas semanas, seguindo posteriormente para o Arquipélago das Canárias, com uma paragem ainda em território nacional, na Reserva Natural das Ilhas Selvagens.