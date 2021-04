Madeira com Internet mais veloz

Em 2020 foram realizados cerca de 1,4 milhões de testes à velocidade de acesso à Internet com o NET.mede, mais do dobro (125%) face ao ano anterior

Metade dos testes realizados em todo o país apresentaram velocidades de download de 50 Mbps ou mais, nos acessos fixos residenciais; e de 7 Mbps ou mais, nos acessos móveis. Nas velocidades de upload, metade dos testes registaram 22 Mbps ou mais, nos acessos fixos residenciais; e 5 ou mais Mbps nos acessos móveis.

Em acessos fixos, ao nível nacional, a Região Autónoma da Madeira (RAM) apresentou os melhores resultados medianos de download (84,8 Mbps) e de upload (50,6 Mbps). No território continental os melhores resultados verificaram-se na AML, no download, e na região Centro, no upload.​ O Algarve registou os valores mais baixos em velocidade de download (38,2 Mbps) e de upload (19,8 Mbps).