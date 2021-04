60 empresas do Porto Santo vão beneficiar de apoios na ordem dos 500 mil euros

A Secretaria Regional da Economia, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), realiza amanhã, dia 16 de Abril, pelas 11h30, no Centro Cultural de Congressos do Porto Santo, a sétima cerimónia pública de assinatura dos termos de aceitação da decisão de financiamento dos contratos relativos ao sexto aviso do ‘SI Funcionamento 2020’.

Para a ocasião, foram convidadas 28 empresas, num universo de 60 candidaturas aprovadas, representativas de diversos sectores de actividade.

As empresas em causa vão beneficiar de um total de apoios na ordem dos quinhentos mil euros.

Até à presente data, o IDE já analisou cerca de setenta por cento todo total e candidaturas rececionadas (1.862), revela a Secretaria em nota de imprensa.

A cerimónia contará com a presença do secretário regional de Economia, Rui Barreto, e do presidente do IDE, Duarte Freitas.