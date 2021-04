Menos carros fiscalizados valem mais multas

Bom dia.

Com uma foto elucidativa da acção de fiscalização da PSP em cima de um viaduto na via rápida, a edição do DIÁRIO deste domingo intitula Mais multas por velocidade mas menos carros fiscalizados, num tema que poderá ler da reportagem que "acompanhou operação de controlo policial com o novo radar móvel".

Da página 6 à 8 pode ler que, por exemplo, "no 1.º trimestre deste ano, a PSP apanhou 678 condutores em infracção, mais 20,9% comparativamente ao mesmo período de 2020, apesar de o número de veículos controlados ter caído 41,8% em virtude da pandemia".

No desporto, mais precisamente no futebol, contamos-lhe tudo sobre a Derrota comprometedora do Marítimo ontem, no Estádio Nacional, em Oeiras. O clube madeirense "foi derrotado pelo Belenenses, continuando em posição delicada". A ler nas páginas 14 e 15. Para hoje, o Nacional tem "missão difícil frente ao FC Porto", na antevisão para ler na página 13.

Virando para a política, mais um candidato autárquico conhecido. Jacinto Serrão contra Pedro Coelho é o título, que depois é explicado. "PS-M escolhe antigo líder como cabeça-de-lista às Autárquicas em Câmara de Lobos", mas também outros assuntos como "Barreto aguenta-se no Governo com o apoio do CDS e de Albuquerque" e "Contas socialistas em São Pedro levam ‘chumbo’". Tudo para ler das páginas 2 à 4.

Sobre a pandemia, noticiamos que há uma Série ‘on-line’ sobre a cerca sanitária em C.ª de Lobos. E explicamos: "Um ano após a medida restritiva, a autarquia estreia 4 episódios para que 'não seja esquecido o sacrifício pedido a todos os câmara-lobenses'". Notícia para ler na página 11.

Por fim, uma de Casos do Dia, saiba que uns Ladrões ‘denunciados’ pelas bolas dos brindes, entre outras notícias do dia na página 10.

Bom domingo e boas leituras.