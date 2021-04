Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em tiroteio nos EUA

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após um tiroteio na madrugada de hoje num bar no estado norte-americano do Wisconsin, confirmou um oficial das forças de segurança.

O tiroteio aconteceu na manhã de hoje no Somers House Tavern, na vila de Somers, no condado de Kenosha, no Wisconsin, disse o sargento David Wright.

O suspeito de ser o agressor não foi ainda capturado pelas forças de segurança da localidade.

Wright disse que o tiroteio pareceu ser um "incidente direcionado e isolado" e as autoridades não acreditam que o público em geral esteja em perigo.

As autoridades ainda estavam a trabalhar para determinar a identidade das pessoas que morreram. As duas pessoas feridas foram levadas aos hospitais da área, segundo Wright.

A estrada que leva à taverna foi encerrada na manhã de hoje, enquanto as autoridades investigam o caso.