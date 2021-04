Bispo do Funchal aborda a relação entre a ciência e a fé

Na próxima quinta-feira, dia 22 de Abril, a partir das 19h30, inicia o ciclo de conferências integradas nas comemorações dos 500 Anos do Voto a São Tiago Menor, evento que terá no Bispo do Funchal o primeiro conferencista, que irá abordar a temática do ano, a pandemia, e a relação da ciência e a fé.

Segundo uma nota da Diocese do Funchal, nesta primeira conferência, devido ao confinamento, será realizada em directo através do Facebook da Diocese e terá em D. Nuno Brás o primeiro orador, que reflectirá com os participantes sob o tema "O contexto da pandemia e o Voto a São Tiago. A relação entre a ciência e a fé".

Outras duas conferências estão agendadas para a Igreja do Colégio, no Funchal.

A 20 de Maio, pelas 19h30, será tema a "Peste, castigo e misericórdia no Funchal quinhentista: São Tiago Menor, padroeiro e rogador a Deus pelo povo da cidade", pelo orador, Nelson Veríssimo, historiador.

A 3 de Junho, também pelas 19h30, será abordada "A iconografia de São Tiago Menor na Diocese do Funchal", por Martinho Mendes.