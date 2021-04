Escola de educação especial ganha nova cozinha e tanque terapêutico

As instalações do Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme, em Santo António, passam a contar com uma nova cozinha e um tanque terapêutico para crianças com dificuldades de mobilidade e necessidades especiais. É o resultado de um investimento de cerca de 160 mil euros, inscrito no Orçamento Participativo da Região e que terá continuidade com novas obras a serem realizadas este ano e que foram anunciadas esta manhã pelo vice-presidente do Governo.

Pedro Calado descreveu o executivo pretende realizar obras de requalificação das instalações da Quinta do Leme e que conta tê-las concluídas até Setembro, a tempo do novo ano escolar. O concurso, num valor a rondar os 230 mil euros, poderá ser lançado em Maio e a intervenção prevista inclui a retirada do amianto de alguns edifícios, uma pequena obra de acessibilidade, a transferência do parque infantil e a reabilitação de quatro salas para expressão artística. “São obras com cariz social, também com componente de educação, de apoio a crianças que hoje têm muita dificuldade em termos de mobilidade, com multideficiências e para os pais continua a ser uma dificuldade enquadrá-las com um serviço que lhes dê mais qualidade de vida“, adiantou o ‘número dois’ do executivo madeirense, que destacou “o excelente e árduo trabalho” de todos os profissionais do Serviço Técnico de Educação Especial.

O vice-presidente recordou que o Orçamento Participativo promovido pelo Governo Regional teve um orçamento de 2,5 milhões de euros e permitiu executar obras em todos os concelhos da Região. Dinheiro que considerou ter sido tão “bem empregue” que este ano, “se houver condições financeiras”, será duplicado o valor para esta rubrica.