CMF apoia Recreio Musical União da Mocidade com 10.500 euros

Miguel Silva Gouveia, assinou, esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o protocolo de atribuição de apoio financeiro à Associação Recreio Musical União da Mocidade, no valor de 10.500 euros.

O Recreio União da Mocidade é o berço da afamada Orquestra de Bandolins da Madeira, a mais antiga da Europa, e Medalha de Ouro do Município. Miguel Silva Gouveia salientou “a importância de acarinharmos as nossas tradições”, e considerou que “ao longo dos 108 de história, além de oferecer emoções, o Recreio tem contribuído para a preservação da arte dos bandolins e unido as pessoas em torno de uma linguagem comum que é a música.”

Este apoio decorre ao abrigo do Programa de Atribuição de Apoio Financeiro ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal, tendo o autarca enaltecido a aposta do Executivo camarário na Cultura ao longo dos últimos anos e, particularmente, durante este período de pandemia.