Papa felicita Misericórdias Portuguesas e pede firmeza na difusão da caridade

O Papa Leão XIV felicitou a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) pelo seu 50.º aniversário e pediu firmeza na sua missão de difundir "a caridade de Cristo".

"O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de felicitações e profundo encorajamento à União das Misericórdias Portuguesas por ocasião do seu 50.º aniversário", anunciou, em comunicado, a UMP.

No documento, o chefe da Igreja católica exortou as Misericórdias a permanecerem firmes na sua missão de difundir "a caridade de Cristo, rosto misericordioso do pai".

Para Leão XIV, a solidariedade é um princípio, que rege a ordem das relações, e também uma virtude, que exige uma determinação firme.

O sumo pontífice desejou ainda que a UMP prossiga unida na promoção do apoio social.

A UMP foi criada em 1976 para coordenar e dinamizar as santas casas da Misericórdia e faz parte da União Europeia das Misericórdias e da Confederação Internacional das Misericórdias.