Abertas as inscrições para o programa 'JOCA' 2021 na Calheta

A Câmara Municipal da Calheta lança novamente o programa Juventude Ocupacional da Calheta (JOCA) para este ano de 2021. As inscrições começam a partir de hoje, dia 14 de Abril, e terminam no próximo dia 14 de Maio. O programa destina-se a jovens estudantes, portadores do Cartão Jovem Municipal, com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos, inclusive, e, excepcionalmente, com 14 e 15 anos, caso seja necessário preencher vagas.

Os interessados devem aceder ao link para descarregar a ficha de inscrição JOCA no site da autarquia, a qual deverá ser devidamente preenchida e enviada por email, através do seguinte endereço electrónico: [email protected].

Os interessados devem trazer juntamente com a ficha de inscrição, deverão anexar todos os documentos necessários, nomeadamente a fotocópia do Cartão de Cidadão, do Cartão Jovem Municipal (actualizado), do Cartão de Eleitor (para maiores de 18 anos de idade), do documento comprovativo de estudante e do IBAN.

A autarquia da Calheta solicita que a inscrição presencial seja feita só em último recurso e com marcação prévia.