João Pinheiro dirige o Nacional-FC Porto

São já conhecidos as equipas de arbitragem para os jogos da 27.ª jornada da Liga NOS, que arranca esta sexta-feira e prolonga-se até domingo.

No que toca aos embates em que envolvem as equipas madeirenses, Marítimo e Nacional, que 'desesperam' por pontos, para fugir aos lugares de despromoção, terão árbitros de Leiria e Braga respectivamente.

No Estádio da Madeira, e no duelo entre Nacional e o campeão nacional. FC Porto, João Pinheiro foi o árbitro nomeado pela secção profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O juiz bracarense que se estreia em jogos dos alvinegros, na I Liga esta época, conta com Tiago Costa e Nuno Eiras como seus assistentes, enquanto João Gonçalves será o quarto árbitro. Quanto ao vídeo-árbitro (VAR), e na Cidade do Futebol estarão Artur Soares Dias e Rui Licínio.

De referir que a partida está agendada para as 17h30 de domingo, encerrando assim a jornada 27.

Já no sábado, pelas 18 horas, no Estádio do Jamor o Belenenses SAD mede forças com o Marítimo, num jogo que terá como árbitro António Nobre, de Leiria, 'auxiliado' por Pedro Ribeiro e Nuno Pereira, enquanto o quarto árbitro será Flávio Lima. No VAR estarão Luís Ferreira e Inácio Pereira.

De referir que António Nobre já dirigiu uma partida dos verde-rubros, esta temporada na I Liga, desta feita diante do Tondela, no reduto deste, onde os insulares perderam por 2-1.

Eis as equipas de arbitragem para os restantes jogos da 27.ª jornada da I Liga:

Boavista-P. Ferreira

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa)

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Bruno Rodrigues

Farense-Sporting

Árbitro: Hugo Miguel (Lisboa)

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Vitória Guimarães-Santa Clara

Árbitro: Rui Costa (Porto)

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Moreirense-Tondela

Árbitro: Iancu Vasilica (Vila Real)

Assistentes: Álvaro Mesquita e Nélson Cunha

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus

Benfica-Gil Vicente FC

Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: André Narciso

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Rio Ave-Sp. Braga

Árbitro: Nuno Almeida (Algarve)

Assistentes: André Campos e Carlos Campos

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Famalicão-Potimonense

Árbitro: Luís Godinho (Évora)

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: David Silva

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus