Judiciária investiga agressão com sete facadas em Câmara de Lobos

Uma discussão entre dois homens, ao que tudo indica com relações familiares, culminou com uma agressão com recurso a arma branca, no sítio da Pedreira, em Câmara de Lobos.

A Polícia Judiciária já se encontra a investigar este caso e, apesar dos escassos pormenores, há indicação de tratar-se de um caso de roubo e agressão.

A vítima deu entrada no serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça com sete facadas no corpo, uma delas nas costas.