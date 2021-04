6ª edição do Fica na Cidade começa hoje

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, a partir de hoje, e até ao dia 18 de abril, a 6ª edição do maior festival de música urbana da Madeira, desta vez inteiramente nos canais digitais, mas sem abdicar da mística e da identidade que notabilizaram o festival desde a sua criação.

As transmissões do Fica 2021 acontecem sempre a partir das 19h00 ao longo dos seis dias de festival. São cerca de 90 artistas e 26 atuações que serão transmitidas em múltiplas plataformas, nomeadamente via facebook do Fica na Cidade e do Art Institute, youtube da CMF, e rádio via Antena 3.

O Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, refere que “tendo em conta as circunstâncias que continuamos a viver, entendemos que não fazia sentido voltar a adiar o Fica na Cidade, mas sim avançar com esta adaptação a toda a linha levando, uma vez mais, a música e as artes ao encontro das pessoas. Daí nasceu a ideia de um festival que este ano, em vez de ficar apenas na cidade, ficará em todo o lado, onde quer que estejam os madeirenses e todos aqueles que nos quiserem assistir espalhados pelo mundo.”

Do total de 26 espetáculos previstos, o Fica na Cidade 2021 contará com 8 cabeças-de-cartaz nacionais e uma estreia internacional. Hoje, dia de estreia, o “Palco do Jazz” contará com uma atuação de André Santos com Carlos Bica e João Mortágua, antes de um momento musical com Eduardo Cardinho. Amanhã, dia 14, o “Palco da Música do Mundo” vai receber, por sua vez, o Cardo Roxo Trio, antes da estreia em Portugal de Katarina Juvančič & Dejan Lapanja, dois músicos eslovenos, cujo último trabalho, "Selivke" (Árvores Migratórias), é uma coleção de músicas acerca das mulheres, das suas forças e vulnerabilidades, numa proposta alicerçada essencialmente no folclore esloveno.

Os dias 15 e 16 de abril serão dedicados ao “Palco da Praça”, por onde vão passar nomes de peso, tais como Samuel Úria, Cassete Pirata, Amaura e Freddy Locks. O “Palco dos After Parties” contará, por sua vez, com a atuação de La Flama Blanca, Diogo Freitas, Li-Polymer & glitch, e Hernandez, a 17 de abril. Por fim, a 18 de abril o “Palco das Artes”, vai receber nomes como Glitch Visual Artistis, Carolina Fernandes e Sara Patrícia Abreu, Cristiana Sousa e Lourenço Baptista, Cristiano Luís e Doart, e Fátima Spínola, Margarida Menezes e Nuno Viana.

A nível de conceito, uma das grandes novidades deste ano é a criação da figura dos “Curadores”, que serão responsáveis pela programação de cada um dos “palcos”, sendo eles André Santos, Rui Camacho, Fábio Remesso, Fátima Spínola, e Miguel Apolinário. O Fica na Cidade 2021 é uma organização da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da NOS Madeira, Teleféricos da Madeira, La Vie Funchal, Antena 3 e Art Institute.

Miguel Silva Gouveia conclui que “este festival continuará a privilegiar os artistas e bandas regionais, que representam 70% do cartaz, dando palco também a projetos emergentes e a outras artes para além da música, o que será uma boa surpresa. Acho que os madeirenses ficarão felizes pelo regresso deste que é um dos marcos da agenda cultural da Região e isso é algo que tem muito significado para nós. O Fica na Cidade tem sabido evoluir ao longo dos anos, adaptando-se constantemente em termos de oferta, mas sem nunca perder a sua identidade, e este ano não será diferente.”