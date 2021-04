Pingo Doce começa hoje a vender autotestes da covid-19

As lojas 'Pingo Doce', na Madeira, iniciam hoje a venda de auto testes à covid-19 nos seus espaços 'Bem Estar', localizados no interior das suas lojas. Os autos testes, disponíveis em 6 espaços, são vendidos individualmente e têm um custo de 4,99 euros.

Os testes podem ser comprados em todos os espaços Bem Estar localizados no interior das lojas Pingo Doce Anadia, La Vie, Fórum Madeira, Cancela, Hiper Lido e Praia Dourada.

“Depois das máscaras e do álcool gel, o Pingo Doce assume a linha da frente na disponibilização de produtos essenciais ao combate à pandemia, alargando agora a sua oferta aos auto testes de teste rápido de Antigénio para detecção de covid-19 ”, afirma Rita Cardoso, directora comercial da área de Bem Estar, do Pingo Doce.

Os autotestes foram desenvolvidos para serem os próprios utilizadores a fazer o rastreio, de uma forma simples e rápida.

Há cuidados que devem ser tidos em conta antes de realizar estes despiste. Desde logo, a leitura das instruções e a devida higienização das mãos. A zaragatoa deve entrar dois centímetros em ambas as narinas. Depois, deve ser colocada no tubo - que tem um líquido - devendo o utilizador fazer um movimento de circular. A seguir, deve fechar o tubo e aplicar quatro gotas no dispositivo de leitura do teste. Após 15 minutos irá ter o resultado.

Até à semana passada, estes tipo de testes só estava disponível no mercado para utilização por profissionais de saúde. A venda ao público está, agora, devidamente regulamentada.