ANACOM assegura a usabilidade de faixas pioneiras do 5G na Região Autónoma da Madeira

Terminado o processo de migração TDT para libertação da faixa 700 MHz, com vista ao leilão do 5G e outras faixas relevantes, a ANACOM, no âmbito das suas competências relativas à gestão de espectro, iniciou um conjunto de acções de monitorização prudencial com vista à verificação técnica da faixa em causa em todo o território nacional.

"O processo de migração da TDT ocorreu na Madeira, entre 9 e 18 de Dezembro de 2020, e dadas as contingências impostas pela pandemia, esta acção de monitorização foi realizada no início do mês de Março, na Madeira e Porto Santo", recorda através de um comunicado de imprensa.

Além disso, revela que "os trabalhos realizados envolveram a monitorização em cerca de duas centenas de locais, mais de 700 Km percorridos e 75 horas de trabalho levadas a cabo por uma equipa técnica".

"Esta acção abrangeu todos os concelhos e freguesias da região autónoma da Madeira, de modo a garantir que a faixa 694/790 MHz (700MHz) está totalmente operacional para uso pelos operadores que adquiram espectro no leilão do 5G", sustenta.

Por fim, diz que "numa lógica de maior presença e proximidade da ANACOM, esta iniciativa insere-se num conjunto de acções planeadas que visam um melhor reconhecimento, reporte e resolução dos reais problemas da população nas áreas que à ANACOM dizem respeito, de modo a que através de mecanismos de regulação, monitorização e controle se consiga uma melhoria de qualidade de serviços essenciais ao cidadão".

"A disponibilização de serviços de comunicações de qualidade permite também a criação de condições para o fortalecimento e criação de atividades económicas mais eficientes e competitivas, independentemente do local geográfico onde se inserem", rematou.