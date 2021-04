Feira do Livro do Funchal 2021 adiada para Novembro

Tal como aconteceu no ano passado, a Feira do Livro do Funchal 2021 foi adiada para o mês de Novembro.

De volta aos moldes tradicionais, a 47.ª edição da Feira do Livro terá lugar na Placa Central, entre os dias 12 e 21 de Novembro.

O anuncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, durante o acto formal de doação à autarquia de toda a obra publicada de José Saramago, por parte da sua filha, Violante Saramago Matos.

O património cultural do município conta agora com 30 livros da autoria de José Saramago, uma colecção que tem os títulos manuscritos por diferentes autores portugueses.

De forma a prestar homenagem ao tributo do escritor português, a Feira do Livro deste ano terá como mote a vida e obra de José Saramago, que completaria 99 anos a 16 de Novembro.

O presidente da CMF, espera que à data tenhamos uma "situação mais flexível" quanto às restrições devido à covid-19 e está confiante que este será um evento "excepcional".