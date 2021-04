Livro 'As Aventuras de Herculina' apresentado a 23 de Abril

O Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal, leva a efeito a apresentação do Livro 'As Aventuras de Herculina', de Fernanda Gama.

O evento, que assinala o Dia Mundial do Livro, realizar-se-á na biblioteca municipal, na sexta-feira, dia 23 de Abril, às 17 horas, e será transmitido em directo através do Facebook da biblioteca.

A apresentação estará a cargo da radialista e actriz Celina Pereira e contará com a presença do coordenador regional da ASPP, Comissário Adelino Camacho, e do actor e encenador Sandro Nóbrega.