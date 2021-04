Torneio de ténis de Roland Garros adiado uma semana

O torneio de ténis de Roland Garros, em França, vai ser adiado uma semana em relação ao que estava previsto, decorrendo entre 30 de maio e 13 de junho, anunciou hoje a agência France-Presse, citando uma fonte da organização.

Esta informação vem confirmar o que já tinha sido divulgado hoje pelo jornal francês 'L'Équipe', que explicou que Grand Slam parisiense de ténis, previsto para entre 23 de maio e 06 de junho, tinha sido adiado uma semana devido à pandemia de covid-19.

Este ajuste no calendário pode permitir mais espetadores a assistir ao torneio, caso as restrições de saúde ligadas à pandemia do novo coronavírus sejam atenuadas.

No ano passado, o 'major' francês foi adiado devido à pandemia de covid-19, tendo decorrido entre 27 de setembro e 11 de outubro, com um máximo de 1.000 espetadores diários. Em 2020, o espanhol Rafael Nadal derrotou o sérvio Novak Djokovic na final e conseguiu conquistar o seu 13.º título de Roland Garros.