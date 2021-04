Brício Araújo pretende acabar com política "minimalista" e "esgotada" implementada pelo JPP

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, o advogado e deputado do PSD na Assembleia da Madeira Brício Araújo estreia-se como cabeça de lista em autárquicas, no concelho de Santa Cruz, declarando pretender acabar com a política "minimalista" e "esgotada" implementada pelo JPP no município.

"Em termos políticos, este é o meu primeiro grande desafio e uma estreia como cabeça de lista, embora tenha sido eleito nas legislativas regionais, nas quais estava muito bem posicionado, era o 9.º na lista de candidatos à Assembleia Legislativa da Madeira", disse o candidato à agência Lusa.

Brício Araújo sublinhou que "encabeçar, liderar, ir a votos de uma maneira tão direta será uma estreia" na sua carreira política, nas eleições autárquicas cuja data não está ainda marcada, mas, por lei, devem realizar-se em setembro ou outubro.

O social-democrata madeirense considera que "ao longo destes últimos oito anos" o executivo camarário de Santa Cruz, governado pelo Juntos Pelo Povo (JPP), "implementou políticas minimalistas, de imediato, de pequenos apoios diretos à população, cabazes, veredas e alcatrão".

Por isso, "o grande desafio é romper com essa orientação e estratégia política, que está esgotada, e dar condições de desenvolvimento sustentado para Santa Cruz", realçou.

O candidato declarou estar "muito confiante" na sua eleição, porque pretende "apresentar um projeto de futuro em Santa Cruz, completamente diferente do que tem vindo a ser implementado ao longo dos últimos oito anos pelo atual executivo", liderado por Filipe Sousa (JPP).

"O nosso projeto é de crescimento, de desenvolvimento, no sentido de tornar o concelho mais atrativo à fixação de pessoas, de instituições e empresas", adiantou.

O advogado argumentou que vai ter "a oportunidade de apresentar um projeto diferente para Santa Cruz, com pessoas diferentes", podendo o eleitorado "optar por continuar com aquilo que tem assistido ao longo dos últimos anos ou um outro caminho de futuro, diferente, uma outra possibilidade".

Brício Araújo salientou que o seu "primeiro desafio é eleitoral" e consiste em conseguir "passar uma mensagem de um projeto de esperança e futuro" para o concelho aos eleitores, o que permitirá ao PSD alcançar a vitória e "assumir efetivamente as funções executivas".

Depois, caso consiga atingir essa meta, a aposta é na implementação do projeto, aproveitando o "potencial enorme de fixação pessoas, a nível ambiental, de desenvolvimento da economia, de fixação de empresas, de turismo".

Com 42 anos, Brício Araújo é licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa, e cumpriu dois mandatos como presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

Santa Cruz sempre foi governado pelo PSD, mas em 2013 o movimento de cidadãos Juntos Pelo Povo (JPP) conseguiu retirar a maioria absoluta aos sociais-democratas e, quatro anos depois, nas autárquicas de 2017, passou mesmo a governar o município.

O executivo municipal de Santa Cruz é composto por sete vereados, dos quais seis são do JPP, a força política que obteve 60,01% da votação (13.092 votos) nas últimas autárquicas, e um do PSD, que reuniu 17,05% (3.720 votos).

Santa Cruz é o concelho contíguo a leste do Funchal, divide com o município de Machico, no extremo leste da Madeira, a área do Aeroporto Internacional da Madeira, sendo composto por cinco freguesias: Camacha, Caniço, Santa Cruz, Gaula e Santo António da Serra.

Neste concelho, com uma área de 81,52 quilómetros quadrados, residem cerca de 43 mil habitantes (Censos 2011).