Rodrigues participa na reunião do comité da CALRE

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa, por videoconferência, na reunião do Comité Permanente da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE), que se realiza amanhã, pelas 11h00. Trata-se de uma reunião à distância devido à crise pandémica da Covid-19, que está a condicionar de forma mais acentuada estas regiões da Europa.

Antes, José Manuel Rodrigues, participa, pelas 10h30, na 'Cerimónia do Dia do Combatente e 103.º Aniversário da Batalha de La Lys', que se realiza junto ao monumento em memória/honra dos Combatentes Madeirenses mortos no Ultramar, na Rua Corveta Estefânia (junto ao Regimento de Guarnição nº. 3).