Porto Moniz tem estacionamento gratuito até 31 de Maio

O estacionamento no município do Porto Moniz continua a ser gratuito até 31 de Maio, informou hoje a Autarquia, relembrando que a medida não é exclusiva de outros municípios e está em vigor neste concelho há um ano, tendo sido prorrogada por três vezes, sendo a última em Janeiro deste ano.

Uma nota camarária explica que a primeira deliberação para a isenção da cobrança das taxas devidas pela ocupação de espaços públicos com esplanadas e estacionamento aconteceu em Março de 2020, tendo sido prorrogada por três vezes, como forma de alavancar a economia local que tem registado um abrandamento devido à pandemia, para que visitantes e munícipes possam usufruir do concelho.

Emanuel Câmara, presidente da Autarquia do Porto Moniz, tem vindo a referir que “não se deve fazer política com medidas que têm por base a mitigação das consequências da pandemia provocada pela Covid-19” e critica o facto de outras localidades da Madeira chamarem a si a exclusividade da medida. “Não posso aceitar que, por ignorância ou má fé, se queira assumir a exclusividade da medida inerente à suspensão do pagamento dos parquímetros nesta segunda fase de confinamento, quando faz esta semana precisamente um ano que o estacionamento tarifado no Porto Moniz é gratuito, medida que se prolonga, inclusive, até ao dia 31 de Maio deste ano, altura em que reavaliaremos a conjuntura actual a ponto de levantar essa isenção”.