São Vicente apoia mais três famílias do concelho

A Autarquia de São Vicente entrega amanhã, 31 de Março, às 10 horas, um apoio financeiro às famílias afectadas pela intempérie de 25 de Dezembro de 2020 que abalou as freguesias da Ponta Delgada e Boaventura.

Graças ao programa PRID da IHM-Investimentos Habitacionais da Madeira, será possível ajudar financeiramente estas famílias vicentinas, totalizando assim onze famílias que serão apoiadas monetariamente para a reconstrução ou recuperação das suas habitações que foram danificadas pelo intenso temporal.

Recorde-se que o programa PRID- Programa de Recuperação de Imóveis Degradados adaptou-se a este cenário e não existe limite financeiro para as famílias, sendo assim considerado o apoio a fundo perdido.

A cerimónia realiza-se no salão nobre da Câmara Municipal de São Vicente e conta com a presença da Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês e do Presidente do Conselho de Administração da IHM, Bruno Pereira.