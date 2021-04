PSP alerta população para burlas nos Censos 2021 que arrancam segunda-feira

Vai ter início no dia 5 de Abril, na Região, o processo do XVI ‘Recenseamento Geral da População’ e o ‘VI Recenseamento Geral da Habitação’, conduzido pelo INE, com a coordenação da execução regional da Direcção Regional de Estatística (DREM) e com o apoio das juntas de freguesia e municípios, informou o Comando Regional da PSP em comunicado .

Trata-se de um processo realizado, preferencialmente, por via electrónica ou telefónica onde, no período de 5 a 18 Abril, os recenseadores distribuirão uma carta contendo um código e password únicos em todos os alojamentos habitacionais da Região cuja resposta será efectuada via internet (ou telefone)”.

A PSP lembrou que os recenseadores estarão devidamente identificados e prestarão todos os esclarecimentos à população, além de existirem e-balcões nas juntas de freguesia da área de residência, e alertou que, para além deste sistema poderá ser ainda respondido em papel, cujos formulários serão entregues e recolhidos por recenseadores autorizados e devidamente identificados.

A PSP “informa ainda que todo o processo é gratuito pelo que qualquer tentativa de cobrança de valores monetários deverá de imediato ser comunicado à PSP”.

Explica também que todas as pessoas envolvidas nos trabalhos de recolha, junto da população, são do conhecimento das respectivas juntas de freguesia e câmaras municipais e estão munidas de documento específico de identificação (indicando as funções que exercem nos CENSOS 2021). Contudo, em caso de dúvida, as pessoas devem contatar a respectiva junta de freguesia ou a PSP.

Por último a PSP esclarece que a participação da população nestes recenseamentos, para além de essencial, é obrigatória nos termos da legislação, e acima de tudo é um direito de cidadania e um acto cívico fundamental para o conhecimento do país.