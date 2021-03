Conheça os números da Lotaria Clássica desta segunda-feira

Já são conhecidos os números da Lotaria Clássica desta segunda-feira.

O primeiro prémio, no valor de 600 mil euros, cabe ao número 30.161.

O segundo prémio, de 60 mil euros, foi atribuído ao número 53.531.

Já o terceiro prémio foi para o número 65.068 que renderá ao contemplado 30 mil euros.

O próximo sorteio da Lotaria Clássica acontece no dia 5 de Abril. A 'Lotaria da Páscoa' oferece no primeiro prémio 1 milhão e 200 mil euros, no total das duas séries. São 120 mil euros na fracção.