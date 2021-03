Estradas mais concorridas esta segunda-feira

A semana arranca com o trânsito mais mexido do que nas últimas semanas logo pela manhã.

A esta hora, há sinais de trânsito moderado na Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, bem como no Caminho de São Martinho, mas também no Caminho do Esmeraldo, entre o Cemitério das Angústias e a saída da via rápida de São Martinho. O trânsito também está moderado na Rua do Arieiro.

O Caminho de Santo António também aparece a laranja no mapa de trânsito, bem como a Estrada Luso Brasileira.

Dentro do Funchal, é a Estrada dr. João Abel de Freitas e a Rua 5 de Outubro que acusam mais pressão, ainda que sem longos tempos de paragem.

Acima, na saída da Via Rápida dos Viveiros também se notam muitos carros.

A Rua da Ribeira de João Gomes, a Rua Pestana Júnior e que envolvem o Mercado dos Lavradores, também já estão concorridas a esta hora.