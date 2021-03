Projecto de arte participativa 'EVA' no 'Baltazar Dias' até 2 de Abril

O projecto de arte participativa 'EVA', criado no âmbito do Dia Internacional da Mulher pela Associação OLHO.te, ficará exposto entre os dias 27 de Março a 2 de Abril, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta instalação artística nasceu com o objectivo de alertar para os direitos de todas as mulheres, inclusive as artistas do teatro, fazendo crescer esforços na luta pela igualdade de género.

O desafio foi lançado pela Associação OLHO.te, situada no bairro da Nazaré, ao qual 67 pessoas responderam, vestindo a 'EVA' com pétalas repletas de simbolismo.

A apresentação oficial do projecto decorrou, esta manhã, no Foyer, do 'Baltazar Dias', com a presença da vereadora com o pelouro da Cultura, Madalena Nunes.