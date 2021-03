Orçamento Participativo da Madeira vai permitir que 100 famílias recuperem casas

O projeto "beneficiação de habitações de famílias carenciadas" vai apoiar um total de 100 agregados nos concelhos madeirenses de Santa Cruz e Machico, representando um investimento de 149 mil euros, disse hoje a secretária regional da Inclusão Social.

Este projeto está inserido no Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM), uma iniciativa do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, através da Vice-Presidência.

"É com muita satisfação que hoje apoiamos 40 famílias dos concelhos de Santa Cruz e Machico, na reconstrução e melhoria das condições de habitabilidade das suas casas", declarou a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania

Augusta Aguiar realçou que este projeto está em consonância com o objetivo do executivo insular de fomentar "um trabalho articulado" com a sociedade civil.

"O que nós queremos é que este ano haja outras candidaturas, outros projetos sociais, porque só um trabalho articulado, entre todos os intervenientes, é que conseguimos ir ao encontro daquela máxima que é não deixar ninguém para trás e ninguém ficar desprotegido", declarou a responsável.

A governante concluiu que "o Governo Regional continuará a desenvolver todas as medidas e a apoiar todos os projetos que permitam melhorar as condições de vida e o bem-estar das famílias madeirenses e porto-santenses em situação de maior vulnerabilidade social e económica", considerando que este projeto "é uma clara forma de o alcançar".

Com base neste programa, as famílias com comprovadas carências podem recuperar as suas habitações através do apoio em materiais de construção e aquisição de equipamentos de primeira necessidade.

A entidade gestora do projeto é a Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA), que é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que "tem como objeto principal a valorização e a recuperação urbanística de habitações para pessoas com menos capacidade financeira", refere o gabinete de Augusta Aguiar.

Também fornece bens e equipamentos de primeira necessidade, promove ações de caráter formativo e pedagógico a indivíduos desempregados e a prática de outras ações sociais, com vista a contribuir para a melhoria do nível económico e sociocultural das populações de todas as faixas etárias, com abrangência em todo o território da Madeira.

A ASA conta com a colaboração da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) para identificar e avaliar as situações dos agregados carenciados.

"Nesta primeira fase foram entregues apoios a 10 famílias do concelho de Machico e a 30 famílias do concelho de Santa Cruz", na zona leste da Madeira, indica.

Mas, este projeto de "beneficiação de habitações de famílias carenciadas" vai abranger "um total de 100 agregados familiares dos concelhos de Machico e Santa Cruz, e tem um valor global de 149 mil euros", concluiu.