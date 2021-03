Chega acusa CMF de desatenção no Caminho do Palheiro

Após o temporal, o Chega-Madeira endereçaram os parabéns à Câmara Municipal do Funchal e ao Governo Regional pelas acções no pós '20 de Fevereiro' que, "supostamente, foram estas que evitaram grandes catástrofes no dia de ontem".

Ainda assim, o partido diz que alertou, no passado mês de Fevereiro, que o Caminho do Palheiro, junto ao Conjunto Habitacional do Canto do Muro, "constituía um perigo para a população, mesmo após o remendo feito pela Câmara Municipal do Funchal, no mês de Janeiro, que apenas colocou cimento para disfarçar a situação".

"Na noite de ontem, esta estrada desabou e veio a público que foi devido ao temporal. O Chega tem algo a dizer quanto a isto: É mentira! Nós alertámos, nós avisámos e o que a Câmara Municipal do Funchal fez? Nada! E nós questionamos: é esta a preocupação e apreço que têm para com a população?", acusam, visando o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia.

"Pedimos atenção às infra-estruturas que disponibiliza para usufruto da população pois não é suficiente fechar uma rua ao trânsito e nada fazer para resolver o problema! A população precisa de medidas preventivas, precisa de limpezas assíduas e efectivas! Em conclusão, queremos congratular e agradecer às forças de segurança e protecção civil pelo óptimo trabalho", conclui.