Catarina Robinson e Paulo Fernandes dançam hoje no ‘Frederico de Freitas’, veja o vídeo

Depois de passar pela Quinta Vigia, Palácio de São Lourenço, Museu Quinta das Cruzes e Torre do Capitão, o ‘Arts Online’, projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, termina hoje, a partir das 19 horas, a primeira semana de exibições de vídeos com a performance dos bailarinos Catarina Robinson e Paulo Fernandes que interpretam a coreografia criada por Sergey Abakumov, ‘Connection’, para a obra de J. S. Bach, ‘Cello Suite n.º 2 in D minor Prelude’.

Este e os outros vídeos estão disponíveis nas diversas plataformas da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, nomeadamente no Youtube Cultura Madeira em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ/videos, Facebook da Secretaria https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura e Insta da https://www.instagram.com/sr_turismocultur.

Para ver a partir de agora ou rever mais tarde.