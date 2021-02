Com 45 minutos de atraso em relação há hora prevista e com cerca de uma centena de militantes e simpatizantes à sua espera, André Ventura, presidente do CHEGA, veio dizer, na sessão de esclarecimento que agora decorre, que “uma das importantes estruturas do país é a estrutura regional da Madeira”.

À entrada da unidade hoteleira em Santa Cruz onde decorre o encontro, sublinhou que a sua presença na Região serve também para “mostrar que a Madeira para nós será o futuro palco e um dos palcos mais importantes das batalhas políticas que vamos travar”. Com as eleições Autárquicas no horizonte, deixou claro que acredita num bom resultado do CHEGA para “condicionar o exercício do poder na maior parte das autarquias da RAM” e “mostrar que vamos ter eleitos capazes de fazer a diferença e de melhorar a vida das populações”.

Depois de tirar duas selfies com populares que o aguardavam à chegada, André Ventura foi categórico ao afirmar que “a Madeira é uma das nossas grandes ambições a nível nacional”. Razão desta deslocação à Região para “materializar essa ambição”.