Antes do início do encontro entre as formações do Madeira SAD e Águas Santas, o presidente do Madeira SAD Carlos Pereira e toda a direcção juntou se ao plantel para prestarem uma simbólica mas sentida homenagem a Alfredo Quintana.

O atleta do FC Porto encontra-se internado, em estado grave, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, quando se encontrava a treinar.