Aniversário da Área Protegida do Cabo Girão assinalado com roteiro e acção de limpeza

Para assinalar o 4º Aniversário da Área Protegida do Cabo Girão, a Associação Insular de Geografia (AIG) promoveu hoje, com a parceria da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e do Teatro Metaphora, uma acção de limpeza na vereda do Boqueirão.

Esta açcão decorreu no seguimento dos trabalhos de manutenção deste percurso, promovidos pela Junta de Freguesia, uma iniciativa que visa reforçar a segurança deste acesso pedonal, não apenas para quem nos visita mas também para os agricultores que trabalham naquele espaço diariamente.

Para este dia, a AIG preparou ainda o Roteiro de Atividades na Área Protegida do Cabo Girão que ficará disponível gratuitamente no site oficial areaprotegidadocabogirao.pt e fixado nos principais acessos desta Área Protegida. Este roteiro dá destaque às actividades náuticas, pontos panorâmicos, spot de mergulho no recife artificial, surf spot, entre outras.

Sobre este Roteiro, o Presidente da AIG, Marco Teles referiu que “é um elemento novo que procura completar todo o trabalho de monitorização e valorização desenvolvido pelo projeto GIRO. Este roteiro objectiva uma harmonização do usufruto do espaço protegido com os objetivos de valorização e conservação da biodiversidade do Cabo Girão”.

Sobre o projecto GIRO, a Coordenadora do Núcleo de Estudos e Projectos, Ana Neves, complementa que “para todos os objectivos já temos respostas, contudo é fundamental seguir com os trabalhos, sobretudo os que estão ligados à monitorização, para uma eficiente análise da sustentabilidade da Área Protegida e apoio à gestão do espaço. Há uma agenda de objectivos de desenvolvimento sustentável a cumprir até 2030, e são iniciativas colaborativas deste género que fazem a diferença!”.

Recorde-se que o GIRO – Projecto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão, é financiado por fundos europeus, e conta com a parceria da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM.